Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

«Жирона» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 25 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Жирона» — «Реал» 25 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Федерико Вальверде («Реал»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

25 апреля «Жирона» примет «Реал» в 31-м туре чемпионата Испании. Команды сойдутся на стадионе «Монтиливи». Матч начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 31-й тур
25 апр, 20:30. Montilivi (Жирона)
Жирона
Реал

Команда Карло Анчелотти — явный фаворит противостояния, по версии аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На успех «бланкос» предложен коэффициент 1.58, что соответствует 61% вероятности результата. Ничья доступна за 4.39 (22%), триумф «Жироны» — за 5.79 (17%).

Ставка в 1000 рублей на победу хозяев принесет выигрыш в 5790 рублей в случае благоприятного исхода.

В первом круге бело-красные увезли с «Сантьяго Бернабеу» ничью, а в предыдущей игре победили мадридцев. Опция 1Х на следующий матч оценена в 2.49.

«Реал» выиграл со счетом 2:0 в четырех встречах подряд. Очередной «сухарь» «королевского клуба» идет за 2.45.

Эксперты полагают, что забьет Карим Бензема — на мяч француза предложено ставить за 1.75.

Мадридцы пропустили всего в двух из девяти предыдущих игр, но забили в каждой из них. На обмен голами с «Жироной» доступна котировка 1.76, обратный рынок дан за 2.08.

&laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;. «Интер» — «Ювентус»: «Старая синьора» не даст себя ограбить воскресшим Лукаку и Мартинесу

Эксперты ожидают несколько результативных ударов: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.28.

По мнению аналитиков Olimpbet, победа гостей 2:0 — самый вероятный исход матча. Поставить на него можно за 8.00.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Жирона
ФК Реал
0
Читайте также
Убившая младенца в электричке в Москве девушка рассказала о преступлении
Ростовского военного осудили на 14 лет за госизмену и незаконный доступ к гостайне
На Украине объяснили абсолютное изменение риторики Зеленского
Минцифры предложило обязать устанавливать российскую ОС на компьютеры
Популярное видео
Панин остается в Уфе
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
ЦСКА в шаге от чемпионства
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
Немировски — новый тренер «Сибири»
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Гатиятулина не уволили из «Трактора»
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бетис» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч ла лиги 25 апреля 2023 года