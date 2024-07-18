18 июля молдавский «Шериф» приедет в гости к «Зире» из Азербайджана для ответной разборки в первом отборочном раунде Лиги Европы. Она состоится в поселке Мардакян на стадионе «Далга», соперников рассудит казахстанский арбитр Болат Сарев. Начало поединка — в 19.00 по московскому времени. В России его не покажут. Первая встреча прошла в Тирасполе и завершилась минимальным поражением хозяев (0:1).

Аналитики отдали предпочтение гостям. Победу «Шерифа» в основное время можно взять с коэффициентом 2.07, что составляет примерно 45% вероятности исхода. Ничья оценена за 3.45 (29%), успех «орлов» — за 3.80 (26%).

В первой игре сильнее оказалась «Зиря» (1:0). Проход клуба из Азербайджана в следующий раунд по итогам двухматчевого противостояния доступен за 1.52. Эта же опция на желто-черных предложена за 2.60.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.70. Рынок «обе забьют» дали за 2.00, обратный вариант — за 1.83.

Выигрыш хозяев с форой (0) представлен за 2.65, Ф2(0) — за 1.50.

Прогноз и ставка на матч «Зиря» — «Шериф»

Неделю назад «орлы» увезли сенсационную победу из Тирасполя: все решил единственный гол Давида Волкова на 88-й минуте. Этот результат повлияет на характер ответного поединка: хозяева сконцентрируются на обороне, ведь их устроит и ничья. К тому же «Зиря» уже сдержала атаку желто-черных в первой встрече — вряд ли теперь азербайджанский клуб нарвется на домашний разгром.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.