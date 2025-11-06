FONBET представил уникальный вышитый стенд на форуме РСД-2025

Ставки
6 ноября, 18:35
Стенд букмекера представлен в одном из павильонов форума «Россия — спортивная держава».
Экспозиция компании оформлена в виде швейной фабрики, на которой детально показана раскадровка видеоролика, полностью вышитого первым букмекером. Ролик транслируется на стенде компании.
Каждый рулон с раскадровкой достигает длины 33 метра. На первом рулоне золотой кубок FONBET, вышитый белой нитью, плавно перетекает в стадион, на котором зрителю показывают ключевые футбольные активы компании. На втором вышивка переходит на хоккейную коробку и представляет хоккейные клубы, с которыми сотрудничает букмекер.
Всего в 40-секундном ролике 432 вышитых кадра. На каждый ушло более 20 000 стежков.
