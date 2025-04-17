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17 апреля, 18:50

«Пари и побеждай» и Сергачев собрали 882 000 рублей на ремонт спортзала в Центре детского творчества в Нижневартовске

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В марте благодаря четырем голам и пяти голевым передачам российского защитника «Юты» удалось собрать 882 000 рублей. Средства пойдут на ремонт спортивного зала в Центре детского творчества в Нижневартовске. Партнеры фонда помогут создать комфортное и безопасное пространство для занятий спортом.

«Для нас большая честь стать победителями гранта благотворительного фонда «Пари и побеждай». Эта победа — не просто возможность обновить спортивный зал, а настоящий шаг в будущее для наших детей. Современная, безопасная и комфортная инфраструктура — это то, что нужно для развития спорта, творчества и здорового образа жизни. Реконструкция зала позволит нам развивать новые секции и привлекать еще больше ребят к активному досугу», — заявила директор Центра детского творчества Альбина Гаязовна Ахметзянова.

Проект «Пари с Сергачевым» проходит на протяжении всего сезона НХЛ-2024/25. Каждое результативное действие хоккеиста оценивается в 98 тысяч рублей. Собранные средства идут на реконструкцию стадионов и спортивных залов. Ежемесячно команда благотворительного фонда «Пари и побеждай» выбирает один спортивный объект для оказания помощи.

Ранее фонд «Пари и побеждай» совместно с Михаилом Сергачевым выбрали для модернизации и реконструкции детскую спортивную школу в Наровчате, школу-интернат «Эверест» в Екатеринбурге, баскетбольную площадку в парке «Солнечная поляна» в Нижнекамске, зал спортивной школы в городе Лихославле и стадион в психоневрологическом интернате «Солнечный мир» в Красноярске.

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