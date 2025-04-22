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Сегодня, 09:30

Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на Премии СБК-2025

Валерия Купина, заместитель директора по маркетингу FONBET.
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Социальный проект «Вызов» был реализован благотворительной программой ДоброFON компании FONBET при поддержке Паралимпийского комитета России. В рамках проекта в столице построили 10 площадок для занятий адаптивным спортом. В 2025 году планируется расширить проект до федерального уровня: ожидается, что к началу лета аналогичные площадки появятся в Рязани, Туле, Челябинске, Магнитогорске и Курске.

Еще одну награду в номинации «Спортивно-массовое мероприятие года» забрал проект «День московского спорта» от департамента спорта города Москвы. Компания FONBET выступила партнером массового турнира по настольному теннису, который попал в Книгу рекордов России за одновременную игру на 130 столах.

Премия СБК была проведена в восьмой раз и объединила профессионалов спортивного бизнеса: строительства, управления, технологий и инноваций.

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