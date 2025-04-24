В Сириусе при поддержке FONBET открылся фестиваль «Стальная воля»

Особенностью этого года станет проведение турнира по футболу ампутантов среди ветеранов СВО «Лига героев».

24 апреля в Сочи на территории «Сириуса» стартовал фестиваль по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Стальная воля», который проводит Российский футбольный союз при поддержке букмекерской компании FONBET.

В церемонии открытия «Стальной воли» приняли участие председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева, руководитель департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС, экс-капитан сборной России по футболу, идейный вдохновитель проекта «Стальная воля» Алексей Смертин, управляющий акционер букмекерской компании FONBET Валентин Голованов, глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин, президент Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Сергей Евсеев, президент Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом Иван Потехин, начальник управления по общественным проектам Государственного фонда «Защитники Отечества» Михаил Артамонов, вице-президент Сурдлимпийского комитета России Владимир Веселли, генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко, экс-игрок сборной России, президент футбольного клуба «Иртыш», член комитета РФС по социальной ответственности Дмитрий Сычев.

«Стальная воля».

«Дорогие друзья, именно благодаря вам раздвигаются горизонты наших возможностей. Даже за горизонт Сахары. Именно благодаря вам формируется характер. Ты лишаешь себя всяких прихотей, потому что человеку нужно действительно немного. Именно благодаря вам мы здесь собрались. И «Стальная воля» — это не оборот речи, это тот стержень, который внутри каждого из вас. Спасибо большое, что вы даете нам, мне лично, совершенствоваться. Спасибо большое, здоровья, и ждем вас всегда», — заявил руководитель департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин.

«Хотел бы поприветствовать всех участников, организаторов и поблагодарить вас. То, что вы делаете, то, что вы участвуете в таких соревнованиях, дает огромную энергию другим, кто на вас смотрит. Спасибо вам большое! А мы, благотворительная программа ДоброFON, рядом с вами», — сообщил управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов.

Церемония открытия завершилась гала-матчами, в которых сборная Российского футбольного союза сыграла против команды администрации футбольного клуба «Сочи» (2:4) и против команды администрации федеральной территории «Сириус» (3:0). Матч между командами администраций «Сочи» и «Сириуса» завершился победой — 1:0.

После торжественного открытия гости и участники фестиваля возложили цветы к Завокзальному мемориальному комплексу. В преддверии 80-летия Великой Победы они почтили память жителей Сочи, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и участников специальной военной операции — уроженцев города.

«Стальная воля».

В этом году в фестивале «Стальная воля» принимают участие более 700 спортсменов из 30 регионов России, а также команды из Казахстана и Беларуси. Соревнования пройдут в семи дисциплинах:

— футбол лиц с заболеванием ЦП (мужчины и юноши);

— футбол ампутантов (мужчины);

— футбол глухих (мужчины, женщины и юноши);

— футзал лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины и юноши);

— футбол слепых, мини-футбол 5х5 (В1, мужчины, женщины и юноши);

— ПОДА-футбол на электроколясках (смешанные команды);

— трансплант-футбол (футбол среди людей с пересаженными органами и/или на диализе, мужчины и женщины).

Фестиваль продлится до 26 апреля и станет первым турниром «Стальной воли» в 2025 году. Следующие этапы соревнований пройдут в июне в Нижнем Тагиле, в начале сентября — в Самаре и в конце осени — вновь на федеральной территории «Сириус».

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