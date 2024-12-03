3 декабря в регулярном чемпионате КХЛ встретятся топ-клубы из Восточной и Западной конференций — «Ак Барс» и московское «Динамо». Игра пройдет на льду «Татнефть Арены» в Казани, начало запланировано на 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов на победу: их успех в основное время предложен с котировкой 2.23, это около 43% вероятности. Выигрыш москвичей дан за 2.85 (34%), ничейный исход доступен за 4.00 (23%).

Триумф «Ак Барса» с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.73, этот рынок на «Динамо» идет за 2.08.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.15;

• Ф1(-1.5) — 3.10, Ф2(+1.5) — за 1.37.

Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.66, ТМ 4.5 — за 2.20.

Вероятность овертайма оценена в 3.80, противоположный вариант — в 1.27.

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Динамо»

Команды входят в топ-10 самых результативных в КХЛ: москвичи забрасывают в среднем 2.94 шайбы за матч, казанцы — 2.93. Друг против друга они тоже нередко играют ярко: минимум пять голов на двоих заколотили в шести из предыдущих 10 очных встреч. К тому же оппоненты находятся в неплохой форме и могут показать сильные стороны. «Динамо» победило в восьми из прошлых 10 игр регулярного чемпионата, «Ак Барс» — в семи.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.92.

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