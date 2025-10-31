Александр Бублик — Алекс Де Минаур: австралиец казахстанцу пока не по зубам

31 октября в четвертьфинале заключительного «мастерса» 2025 года казахстанский теннисист Александр Бублик сыграет с австралийцем Алексом де Минауром. Соперники выйдут на корт не ранее 17.30 по московскому времени, в прямом эфире в России этот матч будет показан на онлайн-платформах BB Tennis. Счет личного противостояния — 3:1 в пользу де Минаура.

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали небольшое предпочтение австралийцу: на его победу можно поставить с коэффициентом 1.75, что приблизительно 57% вероятности исхода. Триумф Бублика котируется за 2.15 (43%).

Тотал больше 22.5 гейма предложено взять за 1.80, ТМ 22.5 — за 2.00.

Можете взять победы теннисистов с учетом форы: Де Минаур с гандикапом (+2.5) гейма идет за 1.43, Бублик — за 1.67.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу австралийца за 2.75.

Прогноз и ставка на матч Александр Бублик — Алекс де Минаур

Очень хороший коэффициент на успех австралийца дают в этом матче. Да, Саша в предыдущем круге не оставил шансов четвертой ракетке мира Фрицу, но американец сейчас в целом не играет как игрок топ-4 или даже топ-10 — в октябре у него наблюдался серьезный спад. А вот Де Минаур сейчас на подъеме, в Париже он вел борьбу за попадание на Итоговый турнир и справился с задачей. Сейчас его должно немного отпустить в плане ответственности за результат, и в матче против Бублика он должен быть еще более окрыленным, чем прежде.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минаура за 1.75.

