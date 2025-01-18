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«Арсенал» — «Астон Вилла»: в прошлом сезоне «канониры» проиграли бирмингемцам на «Эмирейтс»

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла» 18 января 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Мартин Эдегор («Арсенал»).
Фото Getty Images
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18 января «Арсенал» примет «Астон Виллу» в 22-м туре АПЛ. Место встречи команд — стадион «Эмирейтс». Стартовый свисток арбитра Криса Каваны прозвучит в 20.30 по московскому времени. В России легально не транслируют чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
18 янв, 20:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Астон Вилла

Эксперты назвали лондонцев фаворитами: на победу «Арсенала» предложили котировку 1.50, это около 61% вероятности. Успех «львов» оценили в 6.40 (16%), ничью — в 4.30 (23%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.

Опцию «обе забьют» дали с коэффициентом 1.93, обратный вариант доступен за 1.82.

Выигрыш «канониров» с форой (-1) идет за 1.85. Рынок Ф2 (+1) — за 1.95.

Хвича Кварацхелия (&laquo;Наполи&raquo;). Хвича сбегает из «Наполи» прямо в разгар чемпионской гонки. Но на старте 2025-го адзурри выигрывали даже без грузина

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Астон Вилла»

В прошлом сезоне бирмингемцы обыграли «канониров» на «Эмирейтс» (2:0) — в первом круге нынешней кампании парни Микеля Артеты отомстили и добились успеха на «Вилла Парк» с тем же счетом. Новый эпизод противостояния соперников тоже получится упорным и вряд ли вместит в себя большое количество голов. Тем более лондонцы испытывают кадровые проблемы в атаке: Букайо Сака залечивает повреждение подколенного сухожилия, а Габриэл Жезус порвал «кресты».

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

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