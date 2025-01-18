18 января «Арсенал» примет «Астон Виллу» в 22-м туре АПЛ. Место встречи команд — стадион «Эмирейтс». Стартовый свисток арбитра Криса Каваны прозвучит в 20.30 по московскому времени. В России легально не транслируют чемпионат Англии.

Эксперты назвали лондонцев фаворитами: на победу «Арсенала» предложили котировку 1.50, это около 61% вероятности. Успех «львов» оценили в 6.40 (16%), ничью — в 4.30 (23%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.

Опцию «обе забьют» дали с коэффициентом 1.93, обратный вариант доступен за 1.82.

Выигрыш «канониров» с форой (-1) идет за 1.85. Рынок Ф2 (+1) — за 1.95.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Астон Вилла»

В прошлом сезоне бирмингемцы обыграли «канониров» на «Эмирейтс» (2:0) — в первом круге нынешней кампании парни Микеля Артеты отомстили и добились успеха на «Вилла Парк» с тем же счетом. Новый эпизод противостояния соперников тоже получится упорным и вряд ли вместит в себя большое количество голов. Тем более лондонцы испытывают кадровые проблемы в атаке: Букайо Сака залечивает повреждение подколенного сухожилия, а Габриэл Жезус порвал «кресты».

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.95.