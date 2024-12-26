27 декабря «Арсенал» сыграет с «Ипсвичем» в 18-м туре чемпионата Англии. Место встречи команд — стадион «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра Даррена Инглэнда прозвучит в 23.15 по московскому времени. В России легально не транслируют АПЛ.

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе «Арсенала»: на парней Микеля Артеты предложили котировку 1.13, это около 81% вероятности. Успех «трактористов» оценили в 17.0 (6%), ничью — в 7.80 (13%).

Тотал больше трех мячей можно взять за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.32.

Специалисты считают, что команды вряд ли огорчат друг друга: «обе забьют — нет» дали с коэффициентом 2.20, обратная опция доступна за 1.62.

Выигрыш «канониров» с форой (-2.5) идет за 2.08. Рынок Ф2 (+2.5) — за 1.72.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Ипсвич»

На прошлой неделе лондонцы дважды развлеклись с «Кристал Пэлас» — сначала в Кубке лиги (3:2), а затем в АПЛ (5:1). В последней игре «канониры» потеряли Букайо Сака: вингер получил травму задней поверхности бедра. Согласно предварительным прогнозам, англичанин вернется в строй только ближе к весне. Впрочем, команда Микеля Артеты в состоянии разобраться с одним из аутсайдеров чемпионата даже без Сака: в субботу «трактористы» дома сгорели «Ньюкаслу» (0:4), а ранее в этом сезоне получили по четыре мяча на выезде от «Манчестер Сити» (1:4), «Вест Хэма» (1:4) и «Брентфорда» (3:4). Габриэл Жезус, Мартин Эдегор и Кай Хаверц находятся в отличной форме, а Деклан Райс, Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард всегда готовы поддержать партнеров. Плюс не стоит забывать о том, насколько хозяева хороши в реализации стандартов.

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» и ТБ 3.5 за 2.07.

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