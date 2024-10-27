27 октября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится центральный матч девятого тура АПЛ — «Арсенал» примет «Ливерпуль». Судья Энтони Тэйлор даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Аналитики букмекерской компании FONBET склоняются к победе «Арсенала»: на парней Микеля Артеты предложили котировку 2.50, это около 37% вероятности. Успех «Ливерпуля» оценили в 2.95 (34%), ничью — в 3.40 (29%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.92. Обмен голами дали за 1.72, обратный вариант — за 2.05.

Выигрыш «канониров» с форой (0) идет за 1.75. Этот же рынок для красных доступен за 2.08.

Наиболее вероятный точный счет игры, по мнению экспертов, — 1:1. Такой результат представили с коэффициентом 7.00.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Ливерпуль»

Красные сыграли на ноль в пяти матчах АПЛ из восьми и пропустили всего три мяча — лучший результат на старте чемпионата. Сохранить ворота сухими в Лондоне будет непросто: в двух предыдущих сезонах «канониры» отгрузили мерсисайдцам по три гола (3:1, 3:2) и невероятно мотивированы поквитаться за осечку в прошлом туре с «Борнмутом» (0:2). Команде Арне Слота нужно подтверждать чемпионские амбиции, поэтому поединок на «Эмирейтс» обещает быть ярким.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.12.

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