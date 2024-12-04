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Сегодня, 13:25

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: манкунианцы не проигрывают на протяжении семи матчей

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 4 декабря 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Букайо Сака («Арсенал»).
Фото Getty Images
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Центральное событие 14-го тура АПЛ — встреча «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет 4 декабря на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток арбитра Сэмюэла Барротта прозвучит в 23.15 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
04 дек, 23:15. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ман. Юнайтед

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.41, вероятность этого исхода — приблизительно 70%. Успех «красных дьяволов» дан за 7.80 (11%), даже ничья идет за меньшие 4.90 (19%).

В прошлом сезоне «Арсенал» дважды обыграл «МЮ». Вероятность непоражения команды Рубена Аморима оценена в 3.01.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «канониров»:

• 2:0 — за 5.80;

• 1:0 — за 6.20;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.12.

Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 2.00, обратный вариант идет за 1.80.

&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. «У «красных дьяволов» новый тренер и хорошие перспективы». Прогноз Гурцкаи на топ-матч «Арсенал» — «МЮ»

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Команды набрали неплохой ход. «Арсенал» выиграл в трех последних матчах во всех турнирах с общим счетом 13:3, ни разу не забив меньше трех голов. «МЮ» не проигрывает на протяжении семи игр и тоже немало отличается — за этот отрезок наколотил 19 голов, что в среднем составляет 2,71 мяча за 90 минут. К тому же в шести из предыдущих 10 очных встреч соперники обменялись забитыми мячами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.00.

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