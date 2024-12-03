«У «красных дьяволов» новый тренер и хорошие перспективы». Прогноз Гурцкаи на топ-матч «Арсенал» — «МЮ»

4 декабря в 23.15 по московскому времени «Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед» в 14-м туре АПЛ. Прогноз на эту встречу дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

В какой форме «Арсенал»

«Арсенал» входит в группу лидеров этого сезона АПЛ. После 13 туров «канониры» имеют в своем активе 25 очков и занимают второе место в таблице. Впрочем, от лидирующего «Ливерпуля» они отстают уже на девять баллов. В пяти предыдущих матчах в чемпионате Англии лондонцы сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2), уступили «Ньюкаслу» (0:1), разошлись миром с «Челси» (1:1) и разгромили «Ноттингем Форест» (3:0) с «Вест Хэмом» (5:2). А в текущем розыгрыше Лиги чемпионов подопечные Микеля Артеты поделили очки с «Аталантой» (0:0), победили «ПСЖ» (2:0) и донецкий «Шахтер» (1:0), потерпели поражение от «Интера» (0:1) и легко разобрались со «Спортингом» (5:1).

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В АПЛ «Арсенал» эффективно проявляет себя в нападении и делит вторую позицию с «Ливерпулем», «Челси» и «Брентфордом» по результативности (по 26 голов). С точки зрения атаки «канониры» потрясающе провели последнюю встречу с «Вест Хэмом», в которой забили сразу пять мячей. В этой игре гол и два ассиста на свой счет записал Букайо Сака, идущий на второй строчке в АПЛ по системе «гол + пас» (10 мячей и пять голевых передач). Также в этом матче за «Арсенал» забили Габриэл Магальяэс, Леандро Троссард, Мартин Эдегор и Кай Хаверц.

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

Как и предыдущий, этот сезон АПЛ тяжело складывается для «МЮ». В 13 турах манкунианцы набрали 19 очков и занимают только девятое место в таблице. Правда, отставание команды от зоны Лиги чемпионов не такое уж большое — четыре балла. В пяти предыдущих матчах в премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэму» (1:2), сыграл вничью с «Челси» (1:1), разгромил «Лестер» (3:0), разошелся миром с «Ипсвичем» (1:1) и не оставил шансов «Эвертону» (4:0). Стоит отметить, что две последние встречи в чемпионате «красные дьяволы» провели под руководством нового главного тренера Рубена Аморима, перебравшегося из лиссабонского «Спортинга».

Тем временем в Лиге Европы манкунианцы стартовали с трех ничьих подряд: против «Твенте» (1:1), «Порту» (3:3) и «Фенербахче» (1:1). Однако в двух последних матчах в турнире «Манчестер Юнайтед» победил ПАОК (2:0) и «Буде-Глимт» (3:2). Героем поединка с норвежским клубом стал нападающий Расмус Хойлунд, который оформил дубль и сделал ассист. В свою очередь в следующей встрече в рамках АПЛ против «Эвертона» по два гола забили Маркус Рашфорд и Джошуа Зиркзее. Кроме того, в этой игре ярко проявили себя Бруну Фернандеш и Амад Диалло: каждый из них отдал по две результативные передачи.

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

В последнее время очные встречи команд проходят с существенным преимуществом «Арсенала». В пяти предыдущих официальных матчах лондонцы одержали четыре победы при одном поражении. В прошлом сезоне АПЛ «канониры» обыграли «красных дьяволов» как на своем поле (3:1), так и на выезде (1:0).

Прогноз Тимура Гурцкаи на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 4 декабря

«На этой неделе нет Лиги чемпионов, но европейский футбол нас не отпускает. В АПЛ состоится суперматч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Конечно, «канониры» сейчас гораздо выше располагаются в таблице, но у «красных дьяволов» новый тренер и хорошие перспективы, поэтому я не стал бы хоронить «МЮ» в этой встрече. В последнее время обе команды много забивают, так что я поставлю на ничью. Думаю, что будет 2:2. И еще мне кажется, что в этой игре будет большое количество желтых карточек», — заявил Гурцкая.

На ничью в предстоящем матче в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 4.70.

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