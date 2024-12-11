11 декабря «Арсенал» примет «Монако» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра на лондонском стадионе «Эмирейтс» начнется в 23.00 по московскому времени, главный арбитр встречи — итальянец Давиде Масса. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Winline считают «канониров» однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.30, что составляет около 74% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 8.80 (9%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 5.20 (17%).

Монегаски уступили лишь в одном из пяти туров: вероятность их непоражения в предстоящем матче оценена в 3.27.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство хозяев:

• 2:0 — за 5.60;

• 1:0 — за 6.60;

• 3:0 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.23.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 2.04, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.76.

Комбинированная ставка на непоражение «Арсенала» и тотал больше 2.5 гола доступны за 1.66.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой