«Арсенал» — «Тоттенхэм»: Гурцкая не верит, что «шпоры» составят конкуренцию «канонирам»

15 января в 23.00 по московскому времени «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграют в матче 21-го тура АПЛ. Прогноз на игру дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

В какой форме «Арсенал»

В минувшее воскресенье «Арсенал» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Манчестер Юнайтед» (1:1, 3:5 по пенальти). По модели ожидаемых голов (xG) «канониры» были намного лучше «красных дьяволов» — 3,15 против 0,27. Однако реализовать преимущество лондонцы так и не сумели, хотя с 61-й минуты находились в большинстве. Единственное, что получилось у подопечных Микеля Артеты, — забить один гол в основное время усилиями Габриэла Магальянса. На 70-й минуте капитан команды Мартин Эдегор мог перевернуть ход игры, однако не забил пенальти. В серии послематчевых 11-метровых ударов норвежец исправился, но сплоховал Кай Хаверц. К слову, немец отличился тем, что во втором тайме «нарисовал» пенальти, обманув судью. VAR на этой стадии турнира нет, поэтому выходка Хаверца оказалась безнаказанной. Еще и форвард Габриэл Жезус, забивший шесть мячей в шести предыдущих матчах, получил серьезную травму.

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Это второе подряд поражение «Арсенала», 7 января «канониры» уступили «Ньюкаслу» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги (0:2). В АПЛ команда идет второй, отставая от «Ливерпуля» на шесть очков и имея на одну проведенную встречу больше. Оставить свои ворота в неприкосновенности у Давида Райи и Ко не получается в четырех матчах подряд во всех турнирах.

В какой форме «Тоттенхэм»

У «Тоттенхэма», напротив, серия из двух побед подряд. 8 января «шпоры» неожиданно переиграли «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги (1:0), нанеся сопернику всего лишь второе поражение за 30 официальных матчей под руководством Арне Слота. 12 января лондонцы чуть не оконфузились в Кубке Англии, не забив в основное время представителю пятого по силе местного дивизиона — «Тамуорту». Однако в дополнительное время фавориты все же взяли свое благодаря автоголу, Деяну Кулушевскому и Бреннану Джонсону — 3:0.

В АПЛ дела у «Тоттенхэма» намного хуже. При колоссальном потенциале и задаче попасть в лигочемпионскую четверку команда идет только 12-й, отставая на 11 очков от заветного места в главном еврокубковом турнире. Всему виной ужасная игра в обороне, ведь даже «Эвертон», идущий в одном очке от зоны вылета, пропустил меньше — 25 против 30 у «шпор».

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: статистика личных встреч

В первом круге текущего розыгрыша АПЛ «Арсенал» добился гостевой победы со счетом 1:0 благодаря голу Габриэла Магальянса. Выездная победная серия «канониров» на стадионе «Тоттенхэма» увеличилась до трех матчей. Последний успех «шпор» в дерби датируется маем 2022 года.

Прогноз Тимура Гурцкая на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» 15 января

«Нас ждет суперзрелищный матч. Да, последняя игра «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги против «Ливерпуля» получилась «низовой», но в чемпионате такого не будет. Думаю, «Арсеналу» не составит особого труда обыграть «Тоттенхэм» в его текущем состоянии. Причем сделано это будет минимум в два мяча. Если же рассматривать счет, то это будет 3:0 или 3:1», — считает Гурцкая.

В букмекерской компании FONBET ставку на победу «Арсенала» с форой (-1.5) можно сделать с коэффициентом 2.03.

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