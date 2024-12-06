6 декабря «Милан» навестит «Аталанту» в 15-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет в Бергамо на «Гевисс Стэдиум» и стартует в 22.45 по московскому времени. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 22.35 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у хозяев больше шансов на три очка: успех бергамасков доступен за 1.93, это приблизительно 45% вероятности. Ничью предложили с котировкой 3.55 (28%), победу «Милана» — за 3.70 (27%).

Россонери не проиграли в семи матчах подряд. Считаете, что серия команды Паулу Фонсеки продолжится? Опция Х2 идет с коэффициентом 1.81.

Рынок «обе забьют» оценили в 1.63. Обратный вариант представили за 2.27.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15. Миланцы пробили верх по голам в трех выездах подряд.

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Милан»

Оба клуба находятся на отличном ходу: бергамаски не проиграли в 13 поединках подряд, россонери — в семи. Атакующие показатели соперников тоже впечатляют: парни Джанпьеро Гасперини забили от двух мячей и больше в восьми последних играх, миланцы — в пяти из шести. Предыдущая встреча команд на «Гевисс Стэдиум» также получилась результативной: год назад они оформили пять голов на двоих, «Аталанта» победила (3:2), а Алексей Миранчук отметился ассистом на Луиса Муриэля в эпизоде с решающим взятием ворот. И россиянин, и колумбиец теперь выступают в MLS, но в пятницу будет кому зажечь даже без них.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.02.

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