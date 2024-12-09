«Аталанта» — «Реал» Мадрид: Адамян верит, что соперники зажгут во втором тайме

10 декабря в 23.00 по московскому времени в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов «Аталанта» примет мадридский «Реал». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

В какой форме «Аталанта»

«Аталанта» демонстрирует превосходные результаты в этом сезоне. В 15 турах серии А бергамаски набрали 34 очка и возглавляют таблицу, опережая на два балла «Наполи», своего ближайшего преследователя. При этом победная серия команды в чемпионате Италии составляет уже девять матчей. На этом отрезке подопечные Джан Пьеро Гасперини обыграли «Дженоа» (5:1), «Венецию» (2:0), «Верону» (6:1), «Монцу» (2:0), «Наполи» (3:0), «Удинезе» (2:1), «Парму» (3:1), «Рому» (2:0) и «Милан» (2:1). Стоит отметить, что в каждой из этих встреч «Аталанта» забивала не менее двух голов. В последнем поединке с «Миланом» в составе бергамасков отличились Шарль Де Кетеларе и Адемола Лукман.

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Кроме того, «Аталанта» успешно выступает в Лиге чемпионов. В текущем розыгрыше турнира бергамаски разошлись миром с «Арсеналом» (0:0), уверенно победили донецкий «Шахтер» (3:0), сыграли вничью с «Селтиком» (0:0), взяли верх над «Штутгартом» (2:0) и сокрушили «Янг Бойз» (6:1). С 11 очками команда располагается на пятой позиции в таблице общего этапа. Героем предыдущего матча «Аталанты» в ЛЧ против «Янг Бойз» стал Де Кетеларе, который оформил дубль и трижды ассистировал партнерам.

В какой форме «Реал»

Этот сезон довольно непросто складывается для мадридского «Реала». Однако в последнее время сливочные показывают неплохие результаты в ла лиге. В пяти предыдущих матчах в чемпионате Испании они всухую обыграли «Осасуну» (4:0), «Леганес» (3:0) и «Хетафе» (2:0), уступили «Атлетику» (1:2) и разгромили «Жирону» (3:0). Набрав 36 очков в 16 встречах, подопечные Карло Анчелотти занимают второе место. «Королевский клуб» отстает на два балла от лидирующей «Барселоны», но при этом имеет игру в запасе.

Более трудное положение у «Реала» в Лиге чемпионов: мадридцы обыграли «Штутгарт» (3:1), потерпели поражение от «Лилля» (0:1), одержали волевую победу над дортмундской «Боруссией» (5:2) и уступили «Милану» (1:3) с «Ливерпулем» (0:2). В пяти турах сливочные заработали шесть очков и идут лишь на 24-й позиции в таблице. В последней встрече в турнире против «Ливерпуля» «Реал» неудачно провел второй тайм, в котором пропустил два безответных мяча. Впрочем, исход этого матча мог быть и другим, если бы на 61-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

«Аталанта» — «Реал»: статистика личных встреч

Команды провели три очные встречи. В 2021 году «Реал» дважды обыграл «Аталанту» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0 и 3:1). На старте этого сезона мадридцы победили бергамасков в Суперкубке УЕФА (2:0).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Аталанта» — «Реал» 10 декабря

«Аталанта» не проигрывает во всех турнирах уже на протяжении 14 матчей. Более того, благодаря победе над «Миланом» и поражению «Наполи» бергамаски вышли в лидеры серии А. «Реал» же в последнее время менее стабилен, особенно в Лиге чемпионов. Однако мадридцы опасны в любом состоянии. Так что предсказать исход этой встречи довольно сложно.

При этом я считаю, что второй тайм получится результативнее первого, ведь мы знаем, что в матчах с участием «Реала» основные события происходят после перерыва. Да и «Аталанта» способна мощно провести концовку игры, что подтвердили предыдущие встречи бергамасков с «Ромой» и «Миланом», — заявил Адамян.

В букмекерской компании FONBET ставку на то, что второй тайм матча окажется результативнее первого, можно сделать с коэффициентом 2.02.

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