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Сегодня, 14:15

«Аталанта» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 14 января 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Аталанта» — «Ювентус» 14 января 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
ФК «Аталанта».
Фото Getty Images
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14 января «Аталанта» примет «Ювентус» в отложенной игре 19-го тура чемпионата Италии. Место встречи — «Гевисс Стэдиум» в Бергамо. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» с 22.35 мск.

Италия. Серия А. 19-й тур
14 янв, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Ювентус

Аналитики букмекеров склоняются к победе «Аталанты»: на это событие предложили котировку 2.10, что составляет примерно 44% вероятности. Ничья и выигрыш туринцев доступны за одинаковые 3.55 (28%).

Поставить на успех бергамасков с форой (0) можно за 1.50. Эта же опция на «Ювентус» ждет вас за 2.60.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.08, ТМ 2.5 — за 1.75. «Обе забьют» дали за 1.85, обратный рынок — за 1.90.

В семи домашних встречах подряд парни Джанпьеро Гасперини отличились как минимум дважды. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за 2.07.

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Сухарь в исполнении бергамасков представлен с коэффициентом 2.55.

Три наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на победу «Аталанты» или ничью:

  • 1:0 и 1:1 — за 7.00;
  • 0:0 — за 7.50.
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