«Это будет очень результативный футбол, который нельзя пропустить». Прогноз Нагучева на топ-матч Лиги Европы

Известный комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч восьмого тура общего этапа Лиги Европы. «Аякс» примет «Галатасарай» 30 января в 23.00 по московскому времени.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)

В какой форме «Аякс»

Амстердамцы успешно стартовали в Лиге Европы (три победы и ничья), но сбавили темп и проиграли в трех следующих турах «Реал Сосьедаду» (0:2), «Лацио» (1:3) и даже латвийскому РФШ (0:1). После поражения в Риге «Аякс» лишился шансов финишировать в топ-8 и всю неделю готовился к встрече с «Галатасараем» благодаря переносу матча эредивизи. В чемпионате Нидерландов самый титулованный клуб страны идет на втором месте, отставая от лидера ПСВ на четыре очка. Тренер Франческо Фариоли хорошо знает турецкий футбол по работе в «Фатих Карагюмрюк» и «Аланьяспоре». «Аякс» выиграл у команд из Турции 11 из 13 встреч (ничья и поражение).

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Кеннет Тейлор набрал 5 (3+2) очков в ЛЕ по системе «гол + пас», а еще четыре из шести его прошлых результативных действий стали победными. Защитник Оуэн Вейндал, полузащитники Бранко ван ден Бомен, Дави Классен, Юри Регер и Беньямин Тахирович, нападающий Амурричо ван Аксель Донген не сыграют в четверг из-за травм.

В какой форме «Галатасарай»

«Галатасарай» без поражений идет к новому титулу в чемпионате Турции. В Лиге Европы у «львов» три победы и четыре ничьи, всего на один балл они отстают от восьмерки, и для прямого попадания в 1/8 финала им нужно побеждать в Амстердаме. Во втором по статусу еврокубке турецкий чемпион не побеждал на выезде в шести последних матчах (пять ничьих и поражение), а в прошлом туре сыграл вничью с киевским «Динамо» (3:3). Команда Окана Бурука обыграла «Коньяспор» на выходных, а в четверг постарается улучшить статистику против нидерландских клубов, которым она проиграла шесть из девяти матчей (две победы и ничья).

Арендованный у «Наполи» Виктор Осимхен забил шесть голов (5 — с пенальти) в шести последних матчах. Недавно нападающий ударил журналиста на выходе из ночного клуба, но войдет в заявку на матч с «Аяксом». За «Галатасарай» не сыграют травмированные форварды Мауро Икарди и Роланд Шаллаи.

«Аякс» — «Галатасарай»: статистика личных встреч

Соперники ни разу не встречались в официальных матчах, а в товарищеских сыграли вничью в 2011 году (0:0). В 2014-м «Аякс» уступил «Галатасараю» (1:2).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Аякс» — «Галатасарай» 30 января

«Аякс» сейчас явно в неважной форме, а «Галатасарай» — в неплохой. Матч пройдет в Амстердаме, где у хозяев будет реваншистское настроение за поражение от РФШ. Стамбульцы очень хорошо играют в атаке и слабо — в обороне, поэтому я бы рискнул и поставил на тотал больше 3.5 мяча. Обе команды при неплохих атаках испытывают катастрофические проблемы с защитой. Это будет очень результативный футбол, который просто нельзя пропустить», — заявил Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на тотал больше 3.5 гола можно поставить с коэффициентом 2.02.

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