23 октября «Барселона» и «Бавария» сыграют в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток словенского судьи Славко Винчича прозвучит в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Аналитики букмекерской компании Winline назвали каталонцев фаворитами: их победу оценили коэффициентом 2.33, вероятность — примерно 38%. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Баварии» — за 2.65 (36%).

Непоражение мюнхенцев на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» идет за 1.56.

Рынок «обе забьют» дали за 1.36, обратный вариант — за 2.15.

Специалисты не сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше трех мячей представлен за 1.53, ТМ 3 — за 2.50.

В прошлом туре «Барса» дома разнесла «Янг Бойз» (5:0). На то, что сине-гранатовые снова оформят больше 2.5 гола, предложили котировку 3.15.

Выигрыш каталонцев с форой (0) можно взять за 1.79. Эта же опция для «Баварии» ждет вас за 2.01.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой