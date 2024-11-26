Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Рейтинг букмекеров
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 11:05

«Барселона» — «Брест»: французам пора испытать страдания в ЛЧ

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Брест» 26 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Telegram Дзен

26 ноября в Лиге чемпионов «Барселона» примет на своем поле французский «Брест». Игра между одним из фаворитов турнира и его дебютантом состоится на стадионе «Олимпико» и начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен босниец Ирфан Пельто.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Брест

Аналитики букмекерской компании Winline убеждены в победе «Барселоны»: ее успех можно взять за 1.17, вероятность такого исхода — около 85%. Триумф «Бреста» котируется за 14.0 (3%), ничья — за 8.00 (12%).

Даже на то, что французы зацепят очки (Х2), коэффициент очень высокий — 5.09.

Верите, что новичок ЛЧ создаст проблемы сине-гранатовым? Можете подстраховаться: Ф2(+1.5) идет за 2.55, Ф2(+2.5) — за 1.66.

Четыре и более гола в предстоящей игре оценены в 1.89, ТМ 3.5 — в 1.91.

Вариант «обе забьют» предложено взять за 1.98, «обе забьют — нет» — за 1.82.

Солидная котировка 1.84 на то, что «Барселона» подаст на четыре угловых больше, чем соперник.

Виктор Дьекереш (&laquo;Спортинг&raquo;). «Спортинг» разгромил «Сити» и выиграл 17 из 18 последних матчей. Теперь от Дьекереша достанется «Арсеналу»

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Брест»

«Брест» — безусловная сенсация Лиги чемпионов: новичок турнира набрал 10 очков в четырех матчах и располагается даже выше «Барселоны». Но прежде у французов на пути были сравнительно простые соперники: «Штурм» (2:1), «Спарта» (2:1) и барахлящий «Зальцбург» (4:0). Также «пираты» выжали ничью в тяжелом противостоянии с «Байером» (1:1). «Барселона» — совершенно другой уровень, тем более матч состоится в Каталонии. Думаю, гости с первых же минут сядут в глухую оборону, но даже это их не спасет — жду крупную и уверенную победу Левандовски и компании. Учитывая еще и тот факт, что в последние недели «Брест» проиграл значительно менее серьезным «Ницце» (0:1), «Монпелье» (1:3) и «Монако» (2:3).

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» в первом тайме, в матче и ТБ 2.5 за 1.75.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Брест

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Лавров указал на отброшенные НАТО приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ
Вырвавшийся из загона бык мог стать причиной гибели девушки в Красноярском крае
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Карпин не считает, что должен вызвать Дзюбу в сборную России
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Матч за звание чемпиона мира по шахматам-2024: основная информация
Сегодня
Вчера
Неделя