Лидер ла лиги «Барселона» в 17-м туре примет сражающийся за выживание «Леганес». Игра пройдет на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса, арбитр Алехандро Кинтеро Гонсалес даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в успехе сине-гранатовых: их победа доступна с котировкой 1.15, что составляет приблизительно 85% вероятности. Выигрыш гостей дан за 17.0 (4%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 8.40 (11%).

«Барселона» обыграла «Леганес» в четырех последних матчах во всех турнирах. Поставить на то, что в предстоящем поединке «пепинерос» как минимум не уступят, можно с коэффициентом 5.62.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство каталонцев:

• 3:0 — за 6.40;

• 2:0 — за 6.60;

• 4:0 — за 8.20.

Тотал больше 3.5 гола представлен за 1.80, ТМ 3.5 идет за 2.00.

Рынок «обе забьют» дан за 1.99, противоположный вариант оценен в 1.81.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Леганес»

Каталонцы выглядят серьезными фаворитами: несмотря на частые потери очков в последних турах, они все еще возглавляют ла лигу, а перед предстоящим матчем обыграли «Боруссию» (3:2) в Лиге чемпионов. «Леганес» проиграл три из пяти предыдущих встреч ла лиги и располагается на 17-й строчке. «Барселона» же не только лидирует в чемпионате, но и забивает больше всех — в 17 играх настреляла 50 голов. В среднем это 2,94 мяча за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-2.5) за 2.04.

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline