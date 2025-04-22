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«Барселона» — «Мальорка»: где смотреть матч ла лиги 22 апреля 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матч ла лиги «Барселона» — «Мальорка» 22 апреля 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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«Барселона» в 33-м туре ла лиги примет стремящуюся в еврокубки «Мальорку». Игра на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса пройдет 22 апреля и начнется в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Испания. Ла лига. 33-й тур.
22 апреля, 22:30. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Мальорка

Букмекеры не сомневаются в успехе каталонцев: их победа предложена с котировкой 1.23, вероятность этого исхода — примерно 80%. Победа «островитян» идет за 11.0 (7%) — это наименее ожидаемый результата матча. Коэффициент на ничью — 6.60 (13%).

В первом круге сине-гранатовые без проблем обыграли соперника (5:1). Вероятность непоражения «Мальорки» оценена в 4.13.

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Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.14, ТМ 3.5 — за 1.66.

Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 2.00, обратный вариант доступен за 1.80.

Комбинированное условие на победу «Барселоны» и «обе забьют» можно взять за 2.50.

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