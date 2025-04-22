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«Барселона» — «Мальорка»: сине-гранатовые продлят удачную серию

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Барселона» — «Мальорка» 22 апреля 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Лидер чемпионата Испании «Барселона» в 33-м туре встретится с «Мальоркой». Игра пройдет 22 апреля на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, начало запланировано на 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Испания. Ла лига. 33-й тур.
22 апреля, 22:30. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Мальорка

Аналитики букмекерских компаний считают каталонцев огромными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.23, что составляет около 80% вероятности. Выигрыш гостей дан за 11.0 (7%), даже ничья предложена с гораздо меньшей котировкой 6.60 (13%).

Вероятность непоражения «Мальорки» оценена в 4.13.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.14, ТМ 3.5 — за 1.66.

Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 2.00, обратный вариант доступен за 1.80.

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Мальорка»

Сине-гранатовые восхитительно выступают в чемпионате: последнее поражение потерпели еще в декабре и с тех пор победили в 11 из 13 матчах. Также каталонцы забивают больше всех в ла лиге — в среднем за игру отличаются 2,75 раза, а в шести из предыдущих 10 встреч оформили минимум три мяча. В первом круге «Барселона» разгромила «Мальорку» (5:1) — подобный результат может повториться.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.92.

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