26 февраля в Севилье пройдет финал Кубка Испании. На стадионе «Ла Картуха» встретятся непримиримые соперники — «Барселона» и «Реал». Арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Испания. Кубок. Финал.

26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)

Букмекеры отдали предпочтение команде Ханси Флика: успех каталонцев в основное время можно взять с коэффициентом 2.19, вероятность этого исхода — около 45%. Выигрыш «Реала» дан за 3.10 (31%), ничья идет за еще большие 3.85 (24%).

Итоговый триумф сине-гранатовых оценен в 1.66, «Реала» — в 2.20.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.80;

• 2:1 в пользу «Барсы» — за 8.20;

• победа «Реала» 2:1 и ничья 2:2 — за 10.0.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.27, ТМ 3.5 — за 1.63.

Рынок «обе забьют» идет за 1.48, обратный вариант — за 2.62.

Комбинированная ставка на победу «Барселоны» и ТБ 3.5 мяча дан за 2.70.