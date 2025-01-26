Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 06:15

«Барселона» — «Валенсия»: каталонцы проиграли в трех домашних матчах ла лиги подряд

Прогноз на матч ла лиги «Барселона» — «Валенсия» 26 января 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Педри («Барселона»).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

26 января «Барселона» примет «Валенсию» в 21-м туре ла лиги. Встреча пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и начнется в 22.00 по московскому времени. За порядком проследит судейская бригада Сесара Сото Градо. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» стартует в 22.50 мск.

Испания. Ла Лига. 21-й тур
26 янв, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Валенсия

Аналитики полагают, что хозяева без проблем заберут три очка: победу «Барсы» дали с коэффициентом 1.20, что составляет примерно 78% вероятности. Успех «летучих мышей» оценили в 12.50 (8%). Котировка на ничью — 7.00 (14%).

Выигрыш каталонцев с форой (-2) идет за 1.90. Ф2(+2) можно взять за те же 1.90.

Тотал больше трех мячей доступен за 1.53, ТМ 3 — за 2.50.

Рынок «обе забьют» представили за 1.87, обратную опцию — за 1.88.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Валенсия»

В прошлые выходные каталонцы разошлись вничью с «Хетафе» (1:1) и продлили безвыигрышную серию в чемпионате до четырех туров. На отрезке из восьми матчей ла лиги у сине-гранатовых лишь одна победа и сразу четыре поражения — причем три из них команда Ханси Флика потерпела на своем поле.

Встреча с «летучими мышами» тоже не обещает легкой прогулки: коллектив Карлоса Корберана не уступил в четырех поединках подряд и подает признаки жизни в борьбе за сохранение места в примере. В первом круге «Барса» увезла три очка с «Местальи» (2:1) — тогда соперники огорчили друг друга и преодолели верх по голам. Разборка на «Олимпик Льюис Компанис» также обещает результативный сценарий. Например, в прошлом сезоне клубы устроили здесь яркую перестрелку, которая завершилась в пользу блауграны (4:2).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.07.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Валенсия
Читайте также
Около 100 тыс. человек в Берлине вышли на протесты против партии АдГ
Спортдиректор «Спартака» объявил, какого игрока «МанСити» он хочет купить. Трансферные слухи РПЛ
В Казахстане объявили в розыск оскорбившую русскоязычную жительницу блогера
Бетербиев и Бивол проведут реванш 22 февраля в Эр-Рияде
На СВО погиб вратарь гандбольной команды Кожевников
Чем государство богатеет: бюджет России получил рекордные доходы
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя