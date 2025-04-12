«Простая победа здесь не так интересна». Прогноз Нагучева на дер-классикер

12 апреля в 19.30 по московскому времени «Бавария» в 29-м туре бундеслиги сыграет с дортмундской «Боруссией». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур.

12 апреля, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)

В какой форме «Бавария»

«Бавария» потерпела второе за последние шесть встреч поражение во всех турнирах, проиграв в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Интеру» (1:2). До этого мюнхенцы неожиданно для всех уступили в бундеслиге аутсайдеру «Бохуму» (2:3), после чего еще раз потеряли очки в чемпионате — с «Унионом» (1:1). Игры с «Санкт-Паули» (3:2) и «Аугсбургом» (3:1) тоже прошли нервно: в первом случае мюнхенцы пропустили в обоих таймах, во втором — позволили сопернику открыть счет. Правда, тогда подопечные Венсана Компани быстро пришли в себя, отправились на перерыв со счетом 1:1, а во второй половине смяли «Аугсбург», забив еще два гола. Увы, в следующем матче с «Интером» «Баварии» не удалось взять верх над одной из самых сильных команд чемпионата Италии. Мюнхенцы вновь пропустили первыми, на 38-й минуте, сравняли в концовке, но уже спустя три минуты позволили миланцам выйти вперед. «Бавария» не реализовала множество моментов, и это сыграет против нее в Милане, где «Интер» не позволит распоряжаться мячом у своих ворот так свободно.

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Однако до ответного матча мюнхенцам предстоит игра с «Боруссией» в бундеслиге, где дортмундцы борются за попадание в еврокубки. К тому же они явно подойдут к матчу разъяренными после разгрома в Лиге чемпионов. Не стоит забывать, что последняя очная встреча в Мюнхене завершилась в пользу гостей — тогда «Боруссия» выиграла всухую 2:0. Да и в двух из трех прошлых домашних матчей «Бавария» проиграла.

У команды Компани достаточно травмированных. Матч пропустят Тарек Бухманн, Кингсли Коман, Альфонсо Дэвис, Хироки Ито, Джамал Мусиала, Мануэль Нойер, Дайо Упамекано. Из-за болезни не сыграет Александар Павлович.

В какой форме «Боруссия» Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» тоже подходит к игре после обидного поражения в Лиге чемпионов. В первом матче 1/4 финала «шмели» разгромно уступили «Барселоне» (0:4). Очевидно, что в ответном матче, который пройдет на «Сигнал Идуна Парк», только чудо поможет «Боруссии» совершить камбэк. В бундеслиге команда Нико Ковача тоже переживает не лучший период. Нестабильность «шмелей» привела к тому, что они отстают от первой шестерки на три очка, в то время как календарь команды обещает драматичную концовку сезона. Впереди матчи с «Баварией», менхенгладбахской «Боруссией», «Байером», то есть соперниками, у которых свои, не менее важные цели на финише.

«Боруссию» лихорадит — с начала года она чередует провальные отрезки с неплохими играми. Так, январь начался для «шмелей» серией из четырех туров без побед, а в восьми последних матчах чемпионата «Боруссия» потерпела четыре поражения. В четырех турах подряд дортмундцы не могут сыграть на ноль — правда, больше двух мячей от «Лейпцига» они за этот период не пропускали.

В лазарете команды находятся Айман Ажиль, Коул Кэмпбелл, Филиппо Мане, Марсель Забитцер и Нико Шлоттербек.

«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: статистика личных встреч

В четырех последних очных встречах команд у «Баварии» две победы, у дортмундцев — одна. Игра первого круга бундеслиги завершилась вничью (1:1). Предыдущие встречи в Мюнхене обычно завершаются в пользу хозяев: семь побед в восьми матчах.

Прогноз Романа Нагучева на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд 12 апреля

«В матче «Бавария» — «Боруссия» наверняка будет не так много голов, как может показаться на первый взгляд, потому что обе команды играли в Лиге чемпионов среди недели. Для них эти матчи получились сложными, чуть проще для «Баварии», потому что она играла дома. Ей не придется переезжать из другого города, она снова сыграет дома. «Боруссия» получила четыре мяча в Барселоне и чисто психологически для нее это было очень непросто. «Бавария», безусловно, фаворит, команда, которая стабильно выступает на этом отрезке в чемпионате. Даже несмотря на сложности в первом тайме матча против «Аугсбурга», «Бавария» все равно одержала победу в гостях против соперника, с которым всегда теряют очки именно в гостевых играх. Поэтому я думаю, что «Бавария» снова одержит победу, но простая победа здесь не так интересна, как победа команды Компани и ее индивидуальный тотал больше 2.5», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на победу «Баварии» через ИТБ 2.5 можно поставить за 2.10.

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