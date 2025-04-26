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«Бавария» — «Майнц»: мюнхенцы сделают еще один шаг к чемпионству

Прогноз на матч бундеслиги «Бавария» — «Майнц» 26 апреля 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Лидер бундеслиги «Бавария» в 31-м туре встретится с борющимся за еврокубки «Майнцем». Игра пройдет 26 апреля на «Арене Мюнхен», рефери Бастиан Данкерт даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур.
26 апреля, 16:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Майнц

Эксперты букмекерских компаний считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.23, что составляет приблизительно 80% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 11.0 (8%), ничья идет за 7.00 (12%).

В первом круге «Майнц» неожиданно обыграл мюнхенцев (2:1). Вероятность того, что «карнавальники» как минимум не уступят и в предстоящем матче, оценена в 4.28.

Три наиболее возможных, по мнению букмекеров, результата встречи отражают превосходство «Баварии»:

• 2:0 — за 7.40;

• 3:0 — за 7.60;

• 2:1 — за 8.60.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.85, ТМ 3.5 — за 1.95.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.76, опция «обе забьют — нет» идет за 2.04.

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Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Майнц»

Хозяева забивают больше всех в бундеслиге — в среднем 2,9 гола за игру. В шести из 10 последних туров они отличились минимум трижды. «Майнц» же находится не в лучшей форме: не может выиграть на протяжении пяти матчей чемпионата — в четырех из них пропустил минимум два раза. Также в пяти из предыдущих семи очных встреч «Бавария» огорчила «карнавальников» минимум трижды.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.72.

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