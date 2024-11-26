Ставки
Сегодня, 16:15
«Бавария» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов примет лидера французского чемпионата «ПСЖ». Игра пройдет 26 ноября на «Арене Мюнхен», стартовый свисток рефери Иштвана Ковача из Румынии прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев гораздо больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 1.55, что составляет примерно 62% вероятности. Успех гостей дан за 5.00 (18%), даже ничья идет за чуть меньшие 4.50 (20%).
Последние три встречи команд закончились в пользу «Баварии». Рынок на непоражение гостей в предстоящем матче доступен за 2.37.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство хозяев:
• 2:1 — за 7.60;
• 1:1— за 8.20;
• 2:0 — за 9.20.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.77.
Поставить на забитые обеими командами мячи можно за 1.50, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.45.
Комбинированная ставка на «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола дан с коэффициентом 1.74.
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