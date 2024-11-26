«Бавария» — «ПСЖ»: Нагучев не сильно верит в парижан

Известный комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Бавария» примет «ПСЖ» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.

В какой форме «Бавария»

Мюнхенская команда с отрывом лидирует в бундеслиге после недавней победы над «Аугсбургом» (3:0), но в Лиге чемпионов идет в середине таблицы. «Бавария» одолела загребское «Динамо» (9:2) и «Бенфику» (1:0), но проиграла «Астон Вилле» (0:1) и «Барселоне» (1:4). На счету подопечных Венсана Компани сухие победы в шести последних матчах во всех турнирах, причем в каждом из них ворота защищал ветеран Мануэль Нойер.

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Харри Кейн оформил хет-трик на выходных, а всего забил 20 мячей за клуб. На своей арене «Бавария» не уступает с конца марта, при этом взяла верх в 10 играх из 12. В лазарете хозяев находятся вратарь Свен Ульрайх, защитники Тарек Бухманн, Хироки Ито и Йосип Станишич, полузащитники Александар Павлович и Жоау Палинья. Под вопросом остается участие вратаря Мануэля Нойера и хавбека Йозуа Киммиха.

В какой форме «ПСЖ»

Парижане тоже оторвались от преследователей в своем чемпионате, но их положение в Лиге чемпионов еще хуже, чем у «Баварии». «ПСЖ» выиграл только в 1-м туре у «Жироны» (1:0), а в остальных разошелся миром с ПСВ (1:1), уступил «Арсеналу» (0:2) и «Атлетико» (1:2). Джанлуиджи Доннарумма пока ни разу не побеждал в этой ЛЧ и не спас в ключевых моментах трех прошлых игр, но, вероятнее всего, вернется в основу, даже несмотря на уверенную игру Матвея Сафонова в прошлом туре лиги 1 против «Тулузы» (3:0).

На выезде команда Луиса Энрике не проиграла в восьми из девяти последних матчей и выиграла шесть из них. Травмированные защитники «ПСЖ» Преснель Кимпембе и Нуну Мендеш, полузащитник Сенни Маюлю и нападающий Гонсалу Рамуш не сыграют во вторник.

«Бавария» — «ПСЖ»: статистика личных встреч

«Бавария» обыграла «ПСЖ» в трех последних матчах (1:0, 1:0, 2:0), но перед этим уступила на «Альянц Арене» (2:3).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Бавария» — «ПСЖ» 26 ноября

«Бавария» — фаворит в домашней игре с «ПСЖ», но парижане не настолько слабы, чтобы закладываться на эту победу. Как всегда, есть вероятность, что в этой игре будет много голов. Самая простая ставка — победа «Баварии» и тотал больше 2.5. Можно добавить сюда гол кого-то из гостей, кто хорошо знает «Баварию». Например, Усман Дембеле уже забивал Мануэлю Нойеру до перехода в «Барселону» и, возможно, повторит это», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET ставку на победу «Баварии» и тотал больше 2.5 можно взять за 1.98.

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