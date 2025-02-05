Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 06:15

«Байер» — «Кельн»: «козлы» пободаются с командой Алонсо

Прогноз на матч Кубка Германии «Байер» — «Кельн» 5 февраля 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Telegram Дзен

5 февраля «Байер» примет «Кельн», выступающий во втором дивизионе, в четвертьфинале Кубка Германии. Игра пройдет на «БайАрене», стартовый свисток арбитра Франка Вилленборга прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Германия. Кубок. 1/4 финала.
05 февр, 22:45. BayArena (Леверкузен)
Байер
Кельн

По мнению аналитиков букмекерских компаний, у хозяев не должно возникнуть проблем: их победа предложена с котировкой 1.24, вероятность этого исхода — приблизительно 78%. Успех «Кельна» дан за 10.0 (8%), даже ничья идет за меньшие 6.20 (14%).

Поставить на то, что «Байер» пройдет в следующий раунд, можно за 1.11. Этот рынок на гостей доступен за 6.50.

Три наиболее ожидаемых экспертами исхода поединка отражают превосходство команды Хаби Алонсо:

• 2:0 — за 6.20;

• 3:0 — за 7.00;

• 1:0 — за 8.00.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.13, ТМ 3.5 — за 1.67.

Рынок «обе забьют» идет за 1.95, обратный вариант предложен за 1.85.

Нико Гонсалес, Марко Асенсио, Жоау Феликс. Финиш трансферного окна в Европе: «Сити» нашел замену Родри, Асенсио уехал к Эмери, Феликс — в «Милане»

Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Кельн»

В том, что хозяева забьют, сомнений нет. В среднем по сезону они отличаются 2,23 раза за игру и не сделали этого лишь в двух из 31 игры во всех турнирах. При этом леверкузенцы пропустили в четырех из пяти последних матчей. «Кельн» лидирует в бундеслиге 2 и находится в хорошей форме: в 10 предыдущих матчах во всех соревнованиях «козлы» одержали 10 побед. Гости могут воспользоваться слабостями соперника в обороне. При этом «Байер» все равно выглядит серьезным фаворитом, тем более в 10 прошлых встречах с «козлами» «фармацевты» одержали шесть побед.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и «Байер» не проиграет за 1.97.

Читайте также
«Спартак» оформляет дорогущие сделки, «Динамо» теряет Глебова. Трансферные слухи РПЛ
Степашин назвал большой ошибкой присоединение Западной Украины к СССР
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
На матчах НХЛ и НБА освистали гимн США
Премьер Швеции назвал стрельбу у школы самой страшной в истории страны
Кендрик Ламар выступил в перерыве Супербоула-2025
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
Необычное предложение Андрея Разина
Якупов в «Авангарде» еще на два года, «Барыс» позорит КХЛ
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя