5 февраля «Байер» примет «Кельн», выступающий во втором дивизионе, в четвертьфинале Кубка Германии. Игра пройдет на «БайАрене», стартовый свисток арбитра Франка Вилленборга прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Германия. Кубок. 1/4 финала.

05 февр, 22:45. BayArena (Леверкузен)

По мнению аналитиков букмекерских компаний, у хозяев не должно возникнуть проблем: их победа предложена с котировкой 1.24, вероятность этого исхода — приблизительно 78%. Успех «Кельна» дан за 10.0 (8%), даже ничья идет за меньшие 6.20 (14%).

Поставить на то, что «Байер» пройдет в следующий раунд, можно за 1.11. Этот рынок на гостей доступен за 6.50.

Три наиболее ожидаемых экспертами исхода поединка отражают превосходство команды Хаби Алонсо:

• 2:0 — за 6.20;

• 3:0 — за 7.00;

• 1:0 — за 8.00.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.13, ТМ 3.5 — за 1.67.

Рынок «обе забьют» идет за 1.95, обратный вариант предложен за 1.85.

Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Кельн»

В том, что хозяева забьют, сомнений нет. В среднем по сезону они отличаются 2,23 раза за игру и не сделали этого лишь в двух из 31 игры во всех турнирах. При этом леверкузенцы пропустили в четырех из пяти последних матчей. «Кельн» лидирует в бундеслиге 2 и находится в хорошей форме: в 10 предыдущих матчах во всех соревнованиях «козлы» одержали 10 побед. Гости могут воспользоваться слабостями соперника в обороне. При этом «Байер» все равно выглядит серьезным фаворитом, тем более в 10 прошлых встречах с «козлами» «фармацевты» одержали шесть побед.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и «Байер» не проиграет за 1.97.