11 декабря «Барселона» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов отправится на выезд к «Боруссии». Игра в Дортмунде начнется в 23.00 по московскому времени, место проведения — стадион «Сигнал Идуна Парк». Главный арбитр — Франсуа Летексье из Франции. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Winline полагают, что у гостей больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.02, что составляет примерно 47% вероятности. Триумф хозяев предложен с котировкой 3.20 (29%), ничья идет за чуть большие 3.80 (24%).

«Боруссия» в этой ЛЧ уступила только «Реалу» (2:5): поставить на то, что она не затрусит перед другим испанским грандом, можно с коэффициентом 1.74.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.40;

• 2:1 в пользу «Барсы» — за 8.40;

• 2:2 — за 9.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.40, ТМ 2.5 — за 2.75.

Рынок «обе забьют» дан за 1.39, противоположный вариант идет за 2.80.

Комбинированная опция на непоражение гостей и ТБ 2.5 мяча оценены в 1.89.

Сделай бросок на миллион на арене любимого клуба! Стань обладателем суперприза от Winline