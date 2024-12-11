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Сегодня, 10:15
11 декабря встретятся одни из лидеров общего этапа Лиги чемпионов — «Боруссия» и «Барселона», идущие в топ-4. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Франсуа Летексье из Франции. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: победа сине-гранатовых доступна с котировкой 2.02, вероятность этого исхода — примерно 47%. Выигрыш хозяев идет за 3.20 (29%), ничья идет за чуть большие 3.80 (24%).
«Боруссия» в этой ЛЧ уступила только «Реалу» (2:5): поставить на то, что они не проиграют другому испанскому гранду, можно с коэффициентом 1.74.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 7.40;
• 2:1 в пользу «Барсы» — за 8.40;
• 2:2 — за 9.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.40, ТМ 2.5 — за 2.75.
Рынок «обе забьют» дан за 1.39, противоположный вариант идет за 2.80.
Команды возглавляют топ самых результативных команд Лиги чемпионов: «Барселона» за пять игр заколотила 18 мячей, «Боруссия» — 16. При этом у них не все в порядке с обороной. Каталонцы пропустили в восьми из 10 предыдущих матчей во всех турнирах, а всего на этом промежутке получили в свои ворота 12 мячей. «Боруссия» пропустила в семи из прошлых 10 поединков.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.63.
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