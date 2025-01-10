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Сегодня, 06:15

«Боруссия» — «Байер»: «фармацевты» едут в Дортмунд в компании с восьмиматчевой серией из побед

Прогноз на матч бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Байер» 10 января 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Гранит Джака и Флориан Вирц («Байер»).
Фото Getty Images
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10 января «Байер» приедет в Дортмунд в гости к «Боруссии» в 16-м туре бундеслиги. Встреча состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и стартует в 22.30 по московскому времени. Главный судья — Тобиас Штилер. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» начнется с 22.20 мск.

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
10 янв, 22:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Байер

Аналитики букмекеров не выявили очевидного фаворита. На выигрыш «Байера» предложили коэффициент 2.40, что составляет примерно 42% вероятности. Победа дортмундцев идет за 2.80 (36%). Котировка на ничью — 3.55 (22%).

Две последние встречи команд завершились вничью со счетом 1:1. Повторение этого результата дали за 8.00.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.35. Опцию «обе забьют» оценили в 1.50, обратный вариант — в 2.50.

В прошлом туре леверкузенцы разгромили «Фрайбург» (5:1). Если считаете, что «фармацевты» снова оформят больше 1.5 гола, вас ждет соответствующий рынок за 2.60.

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Байер»

Команда Хаби Алонсо ударно провела последний месяц перед Новым годом. Леверкузенцы выиграли в пяти турах подряд и вернулись в чемпионскую гонку — отставание от «Баварии» теперь составляет четыре балла. Триумфальная серия «фармацевтов» с учетом всех турниров составляет восемь матчей. В шести встречах на этом отрезке они оформили 2+ гола. На «Сигнал Идуна Парк» у них есть все шансы выступить результативно: дортмундцы победили всего в одном из пяти последних поединков и в каждом из них пропустили как минимум однажды.

Рекомендуемая ставка: «Байер» забьет больше 1.5 мяча за 2.65.

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