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«Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 11 января 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария» 11 января 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Юлиан Вайгль («Боруссия» Менхенгладбах).
Фото Getty Images
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11 января «Боруссия» примет «Баварию» в 16-м туре чемпионата Германии. Поединок пройдет на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе. За порядком проследит судейская бригада Феликса Цвайера. Начало игры — в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 3» с 20.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
11 янв, 20:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
Бавария

Эксперты уверены в победе «Баварии»: поставить на команду Венсана Компани можно с коэффициентом 1.40, это около 66% вероятности. Ничью предложили с котировкой 5.20 (19%). Успех «Гладбаха» доступен за 6.70 (15%).

Если считаете, что «Боруссия» отнимет очки у лидера бундеслиги, вас ждет рынок 1Х за 2.95.

Тотал больше трех мячей дали за 1.55, ТМ 3 представлен за 2.50. Опцию «обе забьют» можно взять за 1.55, обратный вариант — за 2.40.

Мюнхенцы пропустили в шести матчах подряд. Окончание серии оценили в 2.60.

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В предыдущем туре команда Венсана Компани разгромила «Лейпциг» (5:1). Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 гола идет за 1.97.

Четыре самых вероятных результата встречи, по версии аналитиков, указывают на победу гостей:

  • 2:1 — за 9.00;
  • 2:0 и 3:1 — за 10.00;
  • 3:0 — за 11.00.
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