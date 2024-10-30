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«Брайтон» — «Ливерпуль»: «чайки» не проиграли красным на своем поле в трех матчах подряд

Прогноз на матч Кубка лиги «Брайтон» — «Ливерпуль» 30 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Дэнни Уэлбек («Брайтон»).
Фото Getty Images
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30 октября «Брайтон» сыграет в 1/8 финала Кубка лиги против «Ливерпуля». Матч состоится на стадионе «Фалмер», главный судья Даррен Бонд даст стартовый свисток в 22.30 по московскому времени. Английские турниры в России не транслируют.

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
30 окт, 22:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании Winline назвали гостей фаворитами: взять триумф красных можно с коэффициентом 2.05, что составляет примерно 41% вероятности. Победу «Брайтона» предложили за 3.20 (31%). Ничья доступна за 3.55 (28%).

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.56, ТМ 2.5 — в 2.32.

Если допускаете, что клубы обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.50. Обратный вариант оценили в 2.45.

Эксперты практически уверены в том, что «Ливерпуль» квалифицируется в четвертьфинал, и дали на это котировку 1.65. Проход «чаек» представлен за 2.25.

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Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Ливерпуль»

Команда Арне Слота стартовала в Кубке лиги с третьего раунда, где разгромила «Вест Хэм» (5:1). От встречи с «Брайтоном» тоже стоит ждать высокой результативности: «чайки» пробили верх по голам в пяти последних играх из шести. В борьбе за путевку в четвертьфинал красные выглядят фаворитами: в этом сезоне у них лишь одно поражение за 13 матчей во всех турнирах. Однако три предыдущих визита на «Фалмер» вряд ли вызовут у «Ливерпуля» приятные воспоминания: в сезоне-2022/23 мерсисайдцы уступили на этом стадионе сначала в первом круге чемпионата (0:3), а затем в четвертом раунде Кубка Англии (1:2). В прошлом розыгрыше АПЛ взять здесь три очка тоже не удалось (2:2). Так что не стоит удивляться, если победить в основное время у гостей опять не получится.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.12.

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