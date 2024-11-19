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Чехия — Грузия: хозяева отомстят за унизительное поражение в первом туре

Прогноз на матч Лиги наций Чехия — Грузия 19 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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19 ноября Лига наций завершится для сборных Чехии и Грузии, которые оспорят первое место в группе 1 лиги B. Встреча пройдет на стадионе «Андрув» в Оломоуце и начнется в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций B. Группа 1
19 нояб, 22:45. Andruv (Оломоуц)
Чехия
Грузия

Чехия — фаворит матча, по мнению букмекерской компании Winline. На победу хозяев можно поставить за приятный коэффициент 1.90, что примерно 53% вероятности исхода. Ничья идет за 3.50 (29%), успех Грузии — за 4.20 (18%).

Если гости не проиграют (Х2), сыграет пари за 1.91.Также вы можете подстраховать их с форой (+1), но за более скромные 1.46.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.81. Обмен голами предложен за 1.87, противоположный исход — за 1.93.

Дома грузины разгромили чехов со счетом 4:1. На то, что им удастся забить хотя бы дважды в предстоящей игре, коэффициент — 3.30.

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Прогноз и ставка на матч Чехия — Грузия

Чехия лидирует в группе, на один балл опережая Грузию. Учитывая этот факт и то, что Албания все еще может потеснить обе команды с первой строчки, биться они будут исключительно за победу.

Грузия разгромно выиграла домашний матч (4:1), но в последних трех набрала только одно очко, с трудом отыгравшись против Украины (1:1). В этих встречах коллектив Саньоля забил лишь один мяч. Думаю, Чехия, несмотря на отсутствие Соучека и Хоры, справится с «Крестоносцами», которым невыгодно будет всем составом сидеть в обороне. Однако и голов, как в первом матче этих команд, я не жду — слишком уж вяло в атаке в предыдущих встречах выглядели гости.

Рекомендуемая ставка: победа Чехии и ТМ 3.5 за 2.60.

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