«Челси» в 34-м туре чемпионата Англии примет неуступчивый «Эвертон». Игра пройдет 26 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра Криса Каваны прозвучит в 14.30 по московскому времени. В России легально не транслируют АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.

26 апреля, 14:30. Stamford Bridge (Лондон)

Аналитики букмекерских компаний считают «Челси» фаворитом: поставить на лондонцев можно с коэффициентом 1.58, вероятность этого исхода — примерно 62%. Успех «ирисок» дан за 5.80 (16%), даже ничья идет с меньшей котировкой 4.09 (22%).

В первом круге команды не выявили победителя (0:0). Вероятность того, что «Эвертон» вновь как минимум не уступит, оценена в 2.40.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство «Челси»:

• 1:1 — за 6.00;

• 2:0 — за 6.40;

• 1:1 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.92.

Рынок «обе забьют» идет за 1.96, обратный вариант предложен с котировкой 1.84.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Эвертон»

«Ириски» во второй половине сезона серьезно прибавили. В последних 13 турах АПЛ они потерпели всего два поражения — от грандов «Ливерпуля» (0:1) и «Ман Сити» (0:2). При этом сдержали другие солидные команды: «Арсенал» (1:1), «Манчестер Юнайтед» (2:2). «Челси» же не выглядит так ярко, как осенью. Команда Марески в предыдущих пяти турах оформила всего две победы — обе с минимальным преимуществом. А в прошлых 20 матчах АПЛ синие лишь трижды выиграли с разницей больше, чем в один мяч.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1) за 1.84.