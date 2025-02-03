Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 06:15

«Челси» — «Вест Хэм»: победа в дерби вернет синих в топ-4

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Вест Хэм» 3 февраля 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Тосин Адарабиойо и Николас Джексон («Челси»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

3 февраля «Челси» и «Вест Хэм» закроют программу 24-го тура чемпионата Англии. Лондонское дерби пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток арбитра Стюарта Эттуэлла прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России легально не транслируют АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
03 февр, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Вест Хэм

Эксперты не сомневаются в победе хозяев: на «Челси» предложили котировку 1.35, это около 69% вероятности. Успех «молотобойцев» оценили в 7.50 (13%), ничью — в 5.60 (18%).

Тотал больше трех мячей можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.40.

Опция «обе забьют» доступна за 1.63, обратный вариант — за 2.20.

Выигрыш синих с форой (-1.5) идет за 1.90. Рынок Ф2 (+1.5) дали с тем же коэффициентом.

Джейдон Санчо (&laquo;Челси&raquo;). «Вест Хэм» взбодрился после прихода Поттера. Грэм может подбить бывшую команду — тем более «Челси» в кризисе

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Вест Хэм»

После назначения Грэма Поттера «молотобойцы» обменялись голами с соперниками в трех встречах из четырех. Ждем повторения этого сценария в дерби на «Стэмфорд Бридж». Команда Энцо Марески отличилась во всех домашних играх сезона, кроме одного — против «Сити» в первом туре АПЛ (0:2). При этом синие не блещут надежностью в обороне: не пропустили только в четырех турах чемпионата из 23. Еще один факт, после которого за уровень результативности матча можно не переживать: в четырех последних поединках с участием «Челси» влетело 4+ мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.95.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Челси
ставки
Читайте также
Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
Вильфанд рассказал о температурных прогнозах на 2025 год
Трамп заявил о запланированных контактах США с Россией и Украиной
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
Фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Популярное видео
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя