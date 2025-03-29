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29 марта, 10:15

ЦСКА — «Динамо» Махачкала: где смотреть матч РПЛ 29 марта 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Динамо» Махачкала 29 марта 2025 года
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29 марта ЦСКА встретится с махачкалинским «Динамо» в 22-м туре РПЛ. Игра пройдет на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Алексея Сухого прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и букмекерская компания Winline.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур.
29 марта, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Динамо Мх

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: победа армейцев предложена с котировкой 1.70, что составляет примерно 57% вероятности. Выигрыш гостей дан за 5.60 (16%), даже ничья идет с меньшим коэффициентом 3.55 (27%).

Если считаете, что коллектив Хасанби Биджиева наберет очки, вас ждет опция Х2 за 2.22.

Наиболее возможные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают превосходство красно-синих:

• 1:0 — за 4.40;

• 2:0 — за 5.60;

• 1:1 и 0:0 — за 6.20.

Мозес (&laquo;Краснодар&raquo;).У «Краснодара» будет отличный шанс укрепиться во главе таблицы: после зимней паузы «Факел» только проигрывал и даже не забивал

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.43, ТМ 2.5 — за 1.51.

Рынок «обе забьют» предложен за 2.40, обратный вариант оценен в 1.53.

Комбинированная ставка на победу хозяев и тотал больше 1.5 мяча доступна с котировкой 2.13.

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АРХИВ

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