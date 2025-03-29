ЦСКА в 22-м туре чемпионата России встретится с махачкалинским «Динамо». Игра пройдет 29 марта на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Алексей Сухой. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и букмекерская компания Winline.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур.

29 марта, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: победа армейцев предложена с котировкой 1.70, это приблизительно 57% вероятности. Выигрыш гостей дан за 5.60 (16%), даже ничья идет с меньшим коэффициентом 3.55 (27%).

Непоражение коллектива Хасанби Биджиева оценили в 2.22.

Наиболее возможные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают превосходство красно-синих:

• 1:0 — за 4.40;

• 2:0 — за 5.60;

• 1:1 и 0:0 — за 6.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.43, ТМ 2.5 — за 1.51.

Рынок «обе забьют» представлен за 2.40, обратный вариант — за 1.53.

Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» Махачкала

Хозяева ушли на международную паузу после семи подряд матчей без поражений, в четырех из них красно-синие победили и в таком же количестве не пропустили. Армейцы в принципе одна из самых надежных команд премьер-лиги: за 21 тур в их воротах побывало всего 15 мячей. «Динамо» же забивает мало: 16 голов за такое же количество игр — это предпоследний показатель в чемпионате. Встреча соперников в первом туре закончилась минимальной победой москвичей (1:0).

Рекомендуемая ставка: ЦСКА не проиграет и «обе забьют — нет» за 1.74.