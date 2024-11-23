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Сегодня, 12:15

ЦСКА — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 23 ноября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Ростов» 23 ноября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
«Ростов» — ЦСКА.
Фото Официальный сайт ФК «Ростов»
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23 ноября ЦСКА встретится «Ростовом» в 16-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток судьи Павла Кукуяна прозвучит в 14.15 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru с 14.05 мск.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 14:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у москвичей больше шансов на три очка: на победу команды Марко Николича предложили котировку 1.75, что составляет примерно 50% вероятности. Ничья доступна за 3.60 (28%). Выигрыш гостей можно взять за 4.50 (22%).

«Ростов» уступил на «ВЭБ Арене» в пяти матчах подряд. Считаете, что неудачная серия прервется? Хватайте опцию Х2 за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.92, ТМ 2.5 — в 1.88.

«Обе забьют» дали за 1.87, обратный вариант — за 1.93.

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В марте красно-синие обыграли дончан в Кубке России (2:0) — оба гола хозяева оформили после перерыва. Коэффициент на то, что во втором тайме армейцы снова отличатся больше, чем в первом, — 2.38.

Пять наиболее вероятных результатов поединка, по версии экспертов, указывают на победу ЦСКА или ничью:

  • 1:1 — за 6.00;

  • 1:0 — за 6.20;

  • 2:0 — за 7.20;

  • 2:1 — за 7.60;

  • 0:0 — за 9.60.

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