23 ноября ЦСКА примет «Ростов» в 16-м туре РПЛ. Игра состоится на «ВЭБ Арене» и начнется в 14.15 по московскому времени. Главный арбитр — Павел Кукуян. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут ее в прямом эфире с 14.05 мск.

Специалисты букмекерской компании Winline считают хозяев фаворитами: успех ЦСКА доступен за 1.75, это около 50% вероятности. На победу «Ростова» предложили 4.50 (22%). Ничья идет за 3.60 (28%).

Выигрыш армейцев с форой (-1) можно взять за 2.30. Опция Ф(+1) для команды Валерия Карпина представлена за 1.57.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.92, ТМ 2.5 — в 1.88. Котировка на «обе забьют» — 1.87, на обратный рынок — 1.93.

В первом круге соперники разошлись нулевой ничьей. На то, что желто-синие не огорчат Игоря Акинфеева на «ВЭБ Арене», дали коэффициент 2.37.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ростов»

В последний месяц армейцы испытывали проблемы у чужих ворот. В трех домашних встречах красно-синие выжали всего один гол — он помог обыграть «Ахмат» в Кубке России. А в чемпионате разошлись нулевой ничьей с «Факелом» и всухую уступили «Спартаку» (0:2). На выезде команда Марко Николича тоже не блистала результативностью: минимальный успех над махачкалинским «Динамо» (1:0), нулевая ничья с «Рубином» в Казани и трудовая победа в поединке с «Крыльями Советов» (2:1). Причем острота созданных моментов в Самаре составила 1.06 (xG). Не стоит забывать и о том, что в первом круге ЦСКА и «Ростов» разошлись нулевой ничьей, — ждем, что матч на «ВЭБ Арене» тоже получится упорным и вряд ли вместит в себя большое количество забитых мячей.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.88.

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