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ЦСКА — «Рубин»: где смотреть матч Кубка России 26 ноября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России ЦСКА — «Рубин» 26 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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26 ноября ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сыграет с «Рубином». Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, стартовый свисток Сергея Иванова прозвучит в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире игра будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», трансляция стартует в 20.15 мск. В первой части противостояния была зафиксирована ничья 0:0.

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26 нояб, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин

ЦСКА — фаворит, по мнению букмекерской компании Winline. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.74, что примерно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.69 (27%), успех «Рубина» — за 4.93 (16%).

Если поставите на проход ЦСКА в следующий раунд, увеличите сумму в 1.42 раза, а на «Рубин» — в 2.91.

Вариант Х2 идет за 2.12. Верите, что казанцы не уступят в основное время?

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.17, ТМ 2.5 — в 1.70. В двух последних матчах между командами прошел «низ».

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Обмен голами предложено взять за 2.09, условие «обе забьют — нет» — за 1.75.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве ЦСКА:

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