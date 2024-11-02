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ЦСКА — «Спартак»: в прошлом сезоне дерби на «ВЭБ Арене» завершилось нулевой ничьей

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак» 2 ноября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Фото Global Look Press
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2 ноября на «ВЭБ Арене» состоится московское дерби — ЦСКА против «Спартака». Поединок 14-го тура РПЛ стартует в 20.45 мск. Главный судья — Алексей Сухой. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 20.00 мск, «Матч! Премьер» — с 20.35 мск.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Аналитики букмекерской компании Winline верят в хозяев чуть больше: победу красно-синих предложили за 2.34, что составляет примерно 37% вероятности. Успех «Спартака» идет за 2.90 (34%). Котировка на ничью — 3.40 (29%).

Выигрыш ЦСКА с форой (0) доступен за 1.71. Эта же опция на красно-белых ждет вас за 2.09.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.83. «Обе забьют» представили за 1.78, коэффициент на обратный вариант — 2.02.

Армейцы не пропустили в трех матчах подряд. Рынок на то, что серия команды Марко Николича продолжится, оценили в 3.00.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Спартак»

В прошлом сезоне дерби на «ВЭБ Арене» завершилось нулевой ничьей. На этот раз ситуация тоже не располагает к результативному перформансу: армейцы не преодолели верх по голам в трех играх подряд, красно-белые — в двух. К тому же в нынешнем чемпионате команда Марко Николича провела два домашних матча с клубами из топ-4 — поединки против «Локомотива» (0:1) и «Зенита» (0:1) получились закрытыми и не вместили в себя большое количество забитых мячей. Осторожность выйдет на первый план и теперь.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.83.

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