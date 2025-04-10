10 апреля российский теннисист Даниил Медведев в третьем раунде «мастерса» в Монте-Карло сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром. Встреча начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она будет показана на онлайн-платформах BBTennis. Счет личных встреч — 7:3 в пользу Медведева.

Впрочем, фаворитом предстоящего поединка, по мнению аналитиков букмекерской компании FONBET, считается именно австралиец. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.67, что примерно 60% вероятности исхода. Успех Медведева котируется за 2.20 (40%).

Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.70, ТМ 21.5 — за 2.03.

Если Даниил выиграет с форой (+2.5) гейма, сыграет пари за 1.75. Если же Алекс заберет встречу с превосходством в три и более гейма, пройдет ставка за 1.95.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу австралийца за 2.65.

Верите, что в матче будет хотя бы один тай-брейк? Такое условие оценено в 2.65.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Алекс Де Минаур

Первые три месяца нового сезона получились для Медведева очень скомканными: даже на любимом харде он ни разу не дошел до финала и зачастую проигрывал соперникам, сильно уступающим ему в классе. Поэтому на грунте от Даниила серьезных результатов тем более не ожидают, хотя он прогнозировал для себя победы на всех «мастерсах» и «Ролан Гаррос».

В Монте-Карло россиянин чудом прошел два первых круга: в матчах с Хачановым и Мюллером вел сет и брейк, но в итоге побеждал в трех партиях. Сама игра Даниила по-прежнему вызывает большие вопросы. Дальше ему играть с Де Минауром, который не считается грунтовым специалистом, но выглядит явно свежее и интереснее. Именно австралиец выбил Медведева с «Ролан Гаррос» в прошлом году.

И хотя букмекеры дают относительно неплохие шансы на победу Даниила в предстоящем матче, есть ощущение, что их значительно меньше. Перебить соперника на вязком грунте будет тяжело, а уж забить — тем более. А с учетом количества ошибок и небольшого количества активно выигранных очков у Медведева по ходу первых матчей вариантов переиграть Алекса у него практически нет.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минаура с форой (-1.5) за 1.85.

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