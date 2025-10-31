Даниил Медведев — Александр Зверев: напряженный четвертьфинал «мастерса» не обойдется без грубых ошибок

31 октября в четвертьфинале «мастерса» в Париже состоится матч с участием единственного оставшегося в сетке представителя России — Даниил Медведев сразится с немцем Александром Зверевым. Игра начнется не ранее 22.30 по московскому времени, в прямом эфире ее можно посмотреть на платформах BB Tennis. Счет личных встреч — 14:7 в пользу Медведева.

Медведев — небольшой фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании FONBET. На его победу можно поставить за 1.85, вероятность данного исхода — примерно 54%. Успех Зверева котируется за 2.00 (46%).

Считаете, что матч получится затяжным? ТБ 24.5 гейма доступен за 1.93, ТМ 24.5 — за 1.77.

Успех Медведева с форой (+1.5) гейма идет за 1.60, Зверева — за 1.70.

Счет 2:0 в пользу российского теннисиста — наиболее вероятный вариант исхода встречи. Он котируется за 3.05.

Если в матче случится тай-брейк, сыграет пари за 1.80. Если 13-го гейма не будет — пройдет ставка за 1.90.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Александр Зверев

Теннисисты встречались не так давно в Пекине, где Медведев одержал уверенную победу в двух сетах. Однако сейчас брать успех Даниила нецелесообразно, хотя Зверев является для него удобным соперником: немец находится в неплохой форме, на прошлой неделе дошел до финала в Вене и уверенно стартовал в Париже.

Лучше в этом матче рассмотреть вариант со ставкой на шесть и более двойных за 1.72. Оба игрока имеют проблемы со второй подачей, любят рисковать и способны ошибаться в ключевые моменты. Думаю, в четвертьфинале «мастерса» накал эмоций будет достаточным, чтобы невынужденных было приличное количество.

Рекомендуемая ставка: больше 5.5 двойных ошибок за 1.72.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру