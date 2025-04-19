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«Эвертон» — «Манчестер Сити»: «ириски» дадут бой Гвардиоле

Прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» 19 апреля 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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19 апреля «Эвертон» примет «Манчестер Сити» в 33-м туре чемпионата Англии. Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр — Саймон Хупер. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.
19 апреля, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
0:2
Манчестер Сити

По мнению букмекеров, у гостей больше шансов на победу: поставить на них можно с коэффициентом 1.90, вероятность этого исхода — около 50%. Выигрыш хозяев дан за 4.00 (24%), котировка на ничей результат — 3.60 (26%).

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.91.

Рынок «обе забьют» идет за 1.81, обратный результат предложен с котировкой 1.99.

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Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити»

Хозяева подошли к матчу в неплохой форме: в последних 12 турах АПЛ потерпели всего одно поражение, хотя за это время «ириски» встречались с серьезными оппонентами — «Арсеналом» (1:1), «Ливерпулем» (2:2) и другими командами. «Ман Сити» же выступает нестабильно: в последних пяти турах «горожане» победили лишь два раза. Также в матче первого круга «Эвертон» не уступил команде Гвардиолы (1:1).

Рекомендуемая ставка: «Эвертон» не проиграет за 1.89.

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