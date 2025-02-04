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Сегодня, 14:05

FONBET и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата подпишут договор о благотворительной поддержке

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5 февраля в 16.00 по московскому времени в офисе Паралимпийского комитета России состоится встреча руководства ПКР, букмекерской компании FONBET и Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В рамках встречи будут обсуждены вопросы развития адаптивного спорта в Российской Федерации, вовлечения ветеранов СВО в паралимпийское движение, проведения совместных мероприятий и другие.

Участниками встречи станут президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, пятикратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Строкин, управляющий партнер компании FONBET, председатель попечительского совета благотворительной программы ДоброFON Валентин Голованов.

В ходе встречи состоится подписание договора между FONBET и Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата об оказании благотворительной поддержки проведению первого тура чемпионата России по футболу ампутантов, финального этапа второго дивизиона чемпионата России по волейболу сидя и всероссийских соревнований по двум дисциплинам: баскетболу на колясках (3х3) и легкой атлетике.

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