Фонд «Пари и побеждай» помог 2500 пожилым людям и ветеранам спорта благодаря новогоднему «Экспрессу заботы»

Более 2000 пожилых людей получили помощь благодаря «Экспрессу заботы» — новогоднему проекту фонда «Пари и побеждай», организованному перед новогодними праздниками в пяти городах России.

«Экспресс заботы» — добрая благотворительная инициатива в поддержку ветеранов спорта и одиноких пожилых людей. В рамках проекта фонд «Пари и побеждай» провел в конце декабря спортивные мероприятия и активности с участием представителей старшего поколения. Итоговая сумма сбора составила 2 040 000 рублей. Деньги будут перечислены в фонд «Дари еду». Это позволит оказать помощь 2353 пожилым людям, 1569 семей получат продуктовые наборы. Общий объем помощи — продукты на 14 123 кг.

На пути «Экспресса заботы» было шесть остановок: дважды в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Нижнекамске, Ижевске, Москве и Дубровицах Московской области. Ветераны выступали на соревнованиях по биатлону и лыжам, становились участниками группы поддержки на баскетбольном матче Единой лиги ВТБ, пробовали себя в роли дикторов на игре КХЛ и принимали участие в других активностях.

«Благодаря «Экспрессу заботы» ветераны спорта и пожилые люди получили не только поддержку, но и внимание, а также оказались окружены заботой и душевной теплотой, — отмечает председатель совета фонда «Пари и побеждай» Алексей Бабичев. ? Подопечные с радостью общались с представителями молодого поколения, делились впечатлениями и получали поздравления с Новым годом. Проект действительно объединил людей и позволил ветеранам почувствовать, что они не одни».

Партнерами «Экспресса заботы» выступили друзья фонда «Пари и побеждай» — хоккейные клубы «Торпедо» и «Нефтехимик», баскетбольные «Пари НН» и «Уралмаш», Союз биатлонистов России и другие. Содействие проекту оказывали также болельщики на спортивных событиях и посетители специального портала о программе благотворительных мероприятий. Всего с момента запуска сайт посетили более 30 000 человек.